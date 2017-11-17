28 ноября в Казани пройдет финал конкурса «Татар кызы. Татар егете – 2017» среди представителей татарской молодежи.

Имена финалистов уже известны – в финале конкурса сразятся победители районных этапов. Участники должны будут представить визитную карточку, рассказать о Кариме Тинчурине или представить одну из его пьес, станцевать и поучаствовать в кулинарном поединке. Также в одном из конкурсов финалисты расскажут, какими должны быть современные татарские парень и девушка.

Финал пройдет в ДК Химиков 28 ноября, пишет kzn.ru.