23 ноября в Казани пройдет Совет молодежных общественных организаций и объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции.

В ходе работы Совета в форме свободной дискуссии экспертов с лидерами молодежных организаций и объединений планируется обсудить перспективы организации молодежного общественного контроля в сфере противодействия коррупции и сформировать предложения по правовым и организационным формам борьбы с коррупцией, эффективным способам ее предупреждения.

В рамках Совета будут организована работа площадок по реализации проекта Академии творческой молодежи РТ – «Не дать – Не взять!», экспертной доработке решения Совета, а также выставка методической литературы по противодействию коррупции.