Ее удалось провести за 2 года, вместо 10 запланированных.

В Казани завершаются работы по реставрации Духосошественской церкви, сообщает ГТРК «Татарстан». Интерьер храма, в котором долгое время размещался театр кукол, воссоздали с нуля мастера из Иваново. Перед ними было поставлено условие – использовать лишь светлые цвета при работе с фресками. Храму почти 300 лет и сегодня в нем восстановлена планировка, воссоздан алтарь и иконостас. По планам работы должны были идти 10 лет, но справились за 2 года.