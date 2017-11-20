С сегодняшнего будут закрыты для движения улицы Дубравная, Ютазинская, Рахимова, а также Аметьевская магистраль.

Ул. Дубравная и Аметьевскую магистраль частично перекроют до 6 декабря. Ограничение движения по Дубравной затронет участок дороги напротив дома №3. Это связано со строительством ливневой канализации.

Аметьевскую магистраль перекрывают из-за устройства заезда к ЖК «Садовое кольцо». Здесь будет закрыт для движения участок около дома №54/7 по ул. Гвардейская. Из-за строительства наружных сетей канализации поэтапно закроют проезд по улицам Ютазинская (вдоль здания №2) и Рахимова (вдоль здания №3 по ул. Ютазинская). Ограничение движения здесь продлится до 1 декабря, пишет kzn.ru.