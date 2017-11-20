В семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» в Казани прошел «День волонтера».

В этот праздник администрация гостиницы поблагодарила ребят-волонтеров, активно помогающих им в течение всего года, за подаренные улыбки, отзывчивость, добрые поступки.

- Нам очень приятно видеть здесь сегодня столько друзей, столько горящих глаз и, конечно, самых искренних и открытых сердец. Огромное вам спасибо за ваш вклад, за ваши эмоции и за те добрые дела, которые вы делаете для наших жителей, - обратилась к собравшимся гостям директор «Дома Роналда Макдоналда» Юлия Маркова.

Для них была организована специальная концертная программа. На ней, в частности, выступили группа «DABRO», танцевальный коллектив ИУЭиФ КФУ «SPEAK OUT». Самым трогательным моментом концерта стал выход маленьких фей, девочек, которые уже прошли лечение в больнице. Каждый участник праздника смог насладиться прекрасными музыкальными произведениями и танцевальным шоу. В конце вечера всех гостей праздника ждал торжественный фуршет и памятные фотографии с мероприятия.

Также недавно в одном из ресторанов «Макдоналдс» прошла традиционная благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся в поддержке. Праздничное мероприятие открыл министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. К акции также присоединились помощник президента Татарстана Лейла Фазлеева, главный врач ДРКБ, депутат Казанской городской Думы Рафаэль Шавалиев, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «La Primavera» Рустем Абязов и многие другие.

В рамках проведения благотворительной акции в ресторанах продается специальный двойной картофель фри. Часть средств, собранных от его продажи будет направлена на проекты Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» и, в первую очередь, на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани. По итогам 19 ноября в «Макдоналдс» было продано более 116 000 порций специального двойного картофеля фри и более 389 000 порций - обычного.