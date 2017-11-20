Зеленый безвредный краситель добавят для определения мест утечки.

Сетевая вода магистральных тепловодов, которая идет от городской ТЭЦ-2, котельных «Азино» и «Горки» окрасится в зеленый цвет 23 ноября, пишет портал kzn.ru. В воду будет добавлен безвредный краситель «Уранин-А». Это сделано с целью выявления мест утечки теплоносителя. 27 ноября аналогичные мероприятия пройдут на магистральных тепловодах ТЭЦ-1 и котельной «Савиново».

Что делать, если у вас течет вода зеленого цвета?

«КТС» просят сообщать о таких фактах в диспетчерскую службу компании по телефону: (843) 291-87-95.