На недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о филармоническом музыкальном буме - резко возросшем интересе россиян к классической музыке.

По его словам, статистические данные по продаже абонементов на концерты классической музыки за прошедшие 9 месяцев 2017 года удивляют. Люди много и охотно покупают абонементы и билеты и с удовольствием посещают концертные залы. «Казанские ведомости» спросили у рядовых горожан, как часто они слушают классическую музыку.

Гузель Замышляева, преподаватель английского языка: Классическую музыку я в основном слушаю на концертах в зале филармонии. Раз в три месяца обязательно посещаю театр оперы и балета им. Джалиля. Мне безумно нравятся композиции современного австралийского композитора немецкого происхождения, автора классической и электронной музыки Феликса Вердера и бессмертные произведения Петра Чайковского. Довольно часто слушаю классическую музыку на компьютере. Больше всего меня привлекает творчество Иоганна Штрауса.

Ринат Касимов, студент вуза: Классическую музыку в основном слушаю дома из сохраненных плейлистов, иногда что-то рекомендуют друзья. Младшая сестра серьезно занимается музыкой, поэтому классические произведения звучат у нас дома достаточно часто. Очень нравится увертюра Петра Чайковского «1812 год», люблю музыку Рихарда Вагнера. Из современных авторов отметил бы немецкого пианиста и композитора, представителя электронной неоклассики Нильса Фрама.

Рустэм Хаметшин, электрик: Классическую музыку в основном слушаю в машине, когда еду на работу, или по телевизору. У меня нет особых предпочтений, все зависит от настроения. В Большой концертный зал хожу редко.

Юсуф Исаджанов, студент колледжа: Классическую музыку слушаю редко. На нее у меня просто не хватает времени. Когда выдается свободная минута и настроение подходящее, слушаю современных композиторов. Привлекает творчество южнокорейского композитора и пианиста Ли Рима. С удовольствием слушаю классическую музыку по телевизору.