Ответ на этот вопрос получили участники мастер-класса, который дала преподаватель и переводчик с английского языка Дарья Тиликанова. Она рассказала, какие сомнения мешают при изучении иностранного языка, с чего нужно начинать и как сделать так, чтобы обучение было эффективным.



В процессе изучения языка у многих начинающих возникают сомнения, которые заставляют бросить учебный процесс или отложить его на неопределенный срок.

1. «Я выучу язык только в том случае, если уеду за границу». На самом деле нет необходимости куда-то уезжать. К тому же уехавшие не всегда попадают в среду, где говорят на нужном им языке. Поездка за границу - хорошая практика изучения языка, но не обязательная.

2. «У меня нет таланта». Большинство людей думают именно так. На деле лингвистический талант можно в себе развить, если не лениться и усердно заниматься.

3. «Нужно было начинать раньше, теперь уже поздно». Миф! Учиться никогда не поздно. Принято считать, что лучше всего язык усваивается в детском возрасте. На самом же деле в ходе научных исследований выяснилось, что в отличие от взрослых дети лучше воспринимают информацию, но намного быстрее ее забывают. Поэтому обучение взрослых считается более эффективным.

На мастер-классе стало понятно, что не стоит воспринимать изучение иностранного языка как рутину. В современном мире огромное количество возможностей сделать обучение интересным и увлекательным.

1. Слушайте музыку. Смело включайте композиции иностранных исполнителей, которые вам нравятся, и старайтесь понять текст песен. В случае затруднения можно повторить фрагмент или посмотреть перевод.

2. Смотрите фильмы. Конечно, выбирайте кино на языке оригинала. Лучше, если будут и субтитры на языке оригинала.

3. Читайте иностранные книги. Существует огромное количество печатных и интернет-книг, большинство из которых находятся в открытом доступе. Найдите для себя такие произведения и повышайте свои знания в области языка.

4. Общайтесь. Заниматься нужно не только теорией, но и практикой. Тем, кто хочет научиться свободно говорить на другом языке, нужно постоянно общаться с его носителями или с теми, кто хорошо язык знает. При разговоре не стесняйтесь и не бойтесь ошибиться!

И наконец, очень важно влюбиться в язык, жить им, быть заинтересованным в том, чтобы постоянно изучать его. В итоге вы скоро увидите плоды своих стараний и поймете, что выучить иностранный язык действительно не так уж и трудно.