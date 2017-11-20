Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику 17 - 18 ноября провел ряд встреч, посетил производственные площадки крупных предприятий и выставку высоких технологий.

В китайской провинции Шаньдун Рустам Минниханов посетил производственные площадки машиностроительной компании Weichai Power. Компания является одним из мировых лидеров в сфере производства двигателей, электрогенераторов, транспортных средств и автомобильных компонентов.

В выставочном зале Рустаму Минниханову продемонстрировали различные образцы выпускаемой продукции. В частности, гостям показали образцы двигателей, поставляемые на КАМАЗ. Президент Татарстана высоко оценил уровень технической оснащенности предприятия и выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

На территории предприятия Рустам Минниханов встретился с вице-губернатором китайской провинции Шаньдун господином Юй Гоанем. Президент РТ подчеркнул, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими провинциями и особое место среди них занимает Шаньдун. Главные направления и сферы двустороннего взаимодействия отражены в соглашении между правительством Республики Татарстан и народным правительством провинции Шаньдун о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанном в 2008 году. За эти годы удалось наладить партнерские связи по целому ряду направлений. Показательный пример - сотрудничество с шаньдунской корпорацией Haier. Китайская компания по производству бытовой техники открыла на территории Татарстана завод по выпуску холодильного оборудования. В планах - запустить еще одну линию по производству стиральных машин.

«Наши успешные взаимоотношения с Haier и Weichai Power должны стать сигналом для других китайских компаний, чтобы для выхода на российский рынок они выбирали именно Татарстан», - подчеркнул Рустам Минниханов.

В ходе беседы были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию межрегионального взаимодействия в области нефтепереработки, автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере.

В рамках рабочей поездки Президента РТ Рустама Минниханова в КНР также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между городом Нижнекамском и городом Мэйшань провинции Сычуань и меморандума о сотрудничестве между городом Кукмор и городом Юйхуань провинции Чжэцзян.

В городе Шэньчжэнь Рустам Минниханов посетил выставку высоких технологий CHTF и встретился с председателем правления выставочного центра Су Ян Вэйем.

Выставка высоких технологий CHTF является одним из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии. Среди постоянных участников выставки такие известные компании, как Siemens, Motorola, Ericsson, Cisco, Ford, Omron, China Tele-com, China Putian, Lenovo и др.

В тематических разделах выставки представлены информационные технологии, энергосбережение и защита окружающей среды, новая энергия, электроника, умные города, оптоэлектроника, стартапы и инвестиционные зоны. В рамках выставки проходят конференции и форумы, разнообразные мероприятия, ярмарка человеческих и интеллектуальных ресурсов в сфере высоких технологий. В мероприятии с участием ведущих предприятий и компаний из разных стран будет представлен широкий спектр последних научных разработок, патентных изобретений, инновационных технологий и продуктов, новых высокотехнологичных проектов.

В этот же день состоялась встреча Президента РТ с мэром города Шэньчжэнь господином Чэн Жугуй, на которой Рустам Минниханов рассказал о современном социально-экономическом положении Татарстана и совместных инвестиционных проектах, которые реализуются при участии китайских компаний.

Президент Татарстана посетил также офис компании Huawei, где состоялась презентация центра современных технологий. Здесь специалисты компании представили Рустаму Минниханову системы управления городской инфраструктурой, электронным правительством, общественным транспортом, энергетикой и банковской системой.

«Татарстан придает большое значение развитию инноваций. Наши индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры входят в число самых эффективных в России. В республике ведется работа по развитию нано-, биотехнологий, производства композитных материалов, робототехнике. Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов. Например, мы хотим предложить локализацию производства компании и открытие центра разработок на территории ОЭЗ «Иннополис».

Также направить инвестиции компании в образовательные проекты в Татарстане, в том числе открытие авторизованной академии Huawei на базе КФУ. Перспективным для нас является развитие сетей мобильной связи поколения 5G на территории Татарстана, а также применение сетевого и северного оборудования Huawei на предприятиях республики», - призвал развивать сотрудничество Рустам Минниханов и для более подробного изучения данных вопросов пригласил посетить Татарстан.

Также в городе Шэньчжэнь Рустам Минниханов посетил Международный центр импорта продуктов, известный как «Город еды» (World Food City). В выставочном павильоне располагаются региональные и индивидуальные брендовые стенды. Открытие центра состоялось 26 октября 2017 года. На реализацию проекта привлечено 460 млн долл. США инвестиций.

Основные виды продукции и услуг представлены по таким направлениям, как сельское хозяйство и продукты питания; туризм, спорт, отдых; инвестиции и международная интеграция. Посетителям центра на стендах центра предоставлена возможность проводить дегустацию и презентацию продукции.

Международный центр импортных продуктов питания предоставляет прямой выход на китайские торговые сети и более чем в 2 млн китайских и гонконгских магазинов оптовой и розничной торговли через уникальный шэньчжэньский финансово-экономический гигаполис (регион с населением более 130 млн человек, включая города Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Сямынь, Фошань, Дунгуань и др.) без посредников и с минимальными издержками. Торговый павильон в центре можно использовать в качестве шоу-рум для привлечения китайских дистрибьюторов и как действующий магазин оптово-розничной торговли.

В Международном центре импорта продуктов организован Татарский дом общей площадью более 500 кв. м, в котором открыты представительства 25 экспортеров из России. Управляющей компанией Татарского дома является QianHai Daway Shopping (Shenzhen) Technology Co.LTD.

Рустам Минниханов отметил: «Мы впечатлены работой этого нового центра, являющегося не просто выставочным павильоном для брендов, но и местом торговли, привлечения инвестиций, удобной платформой для взаимодействия бизнеса. Еще только в сентябре текущего года делегация управляющей компании World Food City посещала Республику Татарстан. Сегодня уже в рамках центра работает павильон Татарского дома. Мы очень рады возможности представить продукцию татарстанского производства для китайского рынка. Уверен, партнерство с World Food City и расширение рынка сбыта наших товаров в КНР будут способствовать привлечению китайских инвесторов, заинтересованных в совместном производстве товаров и продуктов в России».

В настоящее время Китай активно формирует в Шэньчжэне мощный образовательный кластер из университетов мирового уровня. В городе ведется строительство совместного университета «Московский государственный университет - Пекинский политехнический институт» в Шэньчжэне («МГУ - ППИ»). Рустам Минниханов осмотрел строительную площадку и пообщался со студентами первого курса первого набора. Студенты продемонстрировали делегации из Татарстана знание русского языка и прочитали стихотворения А.Пушкина и М.Джалиля. Президент Татарстана призвал организаторов плотнее сотрудничать и с другими вузами России, в том числе с Казанским федеральным университетом.

В завершение рабочей поездки в КНР Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью Индустриального технопарка в сфере высоких технологий Шэньчжэня, где состоялась встреча с директором господином Чжу Чживэй.

Господин Чжу Чживэй признался, что в конце 80-х - начале 90-х годов был студентом и потом приглашенным преподавателем в Казанском государственном университете. Он отметил, что всегда с теплотой вспоминает Казань и является ярым поклонником успехов и достижений Татарстана, а также выразил готовность всячески содействовать сотрудничеству китайских IT-компаний с нашей республикой.

Шэньчжэньский промышленный парк высоких технологий создает условия для научных исследований и разработок в сфере инфокоммуникационных технологий, является инкубатором по созданию научно-технических решений и их внедрению в промышленное производство.

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и инноваций - одно из наших приоритетных направлений. Татарстан является передовым в России по внедрению инновационных технологий в повседневную жизнь. В республике открыта первая очередь ОЭЗ «Иннополис», которая призвана стать площадкой №1 в России в сфере инфокоммуникационных технологий. В городе действует университет с акцентом на исследования в области IТ. Кроме этого, в Казани работает технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк», в котором расположен самый большой в России бизнес-инкубатор. Мы хотим с вами сотрудничать», - сказал Президент Татарстана.

Затем состоялось подписание соглашения о взаимопонимании между технопарком в сфере высоких технологий «IT-парк» города Казани и Индустриальным парком в сфере высоких технологий города Шэньжэнь.