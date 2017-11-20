Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ рассказал вчера журналистам о подготовке дорожников к зиме.

- Коллеги, зима неизбежна, хоть в этом году и запоздала, - такими словами открыл брифинг министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Несмотря на теплую погоду, дорожники республики уже во всеоружии. За осенние месяцы был проведен ямочный ремонт, подготовлены инженерные и дренажные системы. С 20 октября подрядные организации перешли на круглосуточный режим работы.

В их распоряжении 1070 единиц спецтехники, парк которой регулярно обновляется. В случае экстремальных погодных условий объявляется план «Буран», и тогда дополнительно на дороги республики выйдет тысяча единиц спецтехники.

Министр выделил и тот факт, что вся дорожная техника подключена к системе ГЛОНАСС. Это позволяет координировать работу дорожников из единого диспетчерского центра.

Татарстанцы могут высказывать свои замечания по содержанию дорожной сети. Для этого в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ работает круглосуточный телефон «горячей линии» 8 (843) 291-91-91. Активно реагирует ведомство и на обращения граждан, которые поступают через систему «Народный контроль». За год были решены проблемы по 148 обращениям.

Упомянул Ленар Сафин и о проделанной за год работе. Например, в Казани в рамках реализации приоритетного проекта Минтранса РФ под названием «Качественные и безопасные дороги» были отремонтированы крупные магистрали. Всего в столице РТ обновили 80 км сети, а по всей Казанской агломерации уложено 120 км нового дорожного полотна.

- По планам мы должны были привести в нормативное состояние 7,2% дорог, а по факту прирост составил 8,2%, - сказал министр. Результат действительно впечатляет - сейчас 74% дорог Казани соответствуют нормативам.

Помимо дорожной сети масштабные работы велись по ремонту дворов. В масштабах республики это 491 двор, из которых 188 в Казани.

По словам председателя комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, городские службы также готовы к встрече зимы. В 2017 году был обновлен парк спецтехники, в том числе за счет капитального ремонта грузовых автомобилей. В бюджете столицы РТ на зимнее содержание дорог заложено 700 млн рублей. Весь казанский снег (уже традиционно) будет поступать на 6 снегоплавильных станций. Их общая мощность - 12000 кубометров снега в сутки, что вполне соответствует потребностям города. На случай экстренных ситуаций для складирования излишков снега подготовлено 9 площадок.

15% казанских дорог с интенсивным движением будут обрабатываться противогололедными реагентами. Закупленные 6,5 тысячи тонн реагентов соответствуют всем санитарным нормам и имеют сертификаты безопасности. Остальные улицы планируется посыпать смесью песка и соли, заявил Игорь Куляжев.

В заключение брифинга Ленар Сафин напомнил водителям, что безопасность движения зависит и от них. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, а также без необходимости не выезжать в плохую погоду.