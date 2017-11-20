Провести в преддверии зимы встречи с жителями многоквартирных домов поручил управляющим компаниям на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что одной из актуальных проблем по-прежнему остаются автомобили во дворах, которые порой мешают уборке территорий от снега. Главам администраций районов в свою очередь необходимо проконтролировать заключение представителями бизнеса договоров на вывоз снега и напомнить им об обязательствах по содержанию территорий в надлежащем порядке, передает kzn.ru.

«Для районных администраций, управления административно-технической инспекции, управляющих компаний начинается горячая пора. Погода пока нас щадит, но нет сомнений, что зима обязательно наступит, а с ней придет и большой объем работ, поэтому нужно готовиться», - сказал глава города.

«Хотел бы обратить внимание на проблемы, которые из года в год решаются, но решаются по-разному в разных микрорайонах, кварталах и дворах. Это зависит от жителей, от управляющих компаний и районных администраций. Я имею в виду автомобили во дворах, которые мешают вывозу снега и мусора, - отметил Ильсур Метшин. - В нашей практике есть абсолютно идентичные по возможностям дворовые территории, но в одной порядок, потому что есть активные жители, есть диалог с управляющей компанией и понимание, а в другой дела оставляют желать лучшего. Поэтому в оставшееся до больших снегов время прошу глав администраций районов, управляющие компании начать эту работу в интересах самих же жителей».

По словам мэра, в преддверии снегопадов необходимо провести собрания и другие мероприятия, чтобы достичь договоренностей между управляющими компаниями и жителями домов. При этом, как отметил градоначальник, надо выслушать пожелания жителей и автовладельцев, как организовать эту работу. «Нужно в очередной раз попробовать наладить диалог, чтобы была возможность своевременной очистки территорий. Пока это не самая сильная наша сторона», - добавил Ильсур Метшин.