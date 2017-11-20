Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал участников Всемирного исламского экономического форума смелее налаживать взаимовыгодные экономические и культурные отношения с Россией и пригласил всех на 10-й, юбилейный экономический форум KazanSummit, который состоится в столице Татарстана в мае 2018 года.



Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе 13-го Всемирного исламского экономического форума в городе Кучинге Малайзии.

Пленарное заседание открыл вчера председатель Фонда Всемирного исламского экономического форума Муса Хитама, с приветственной речью выступили главный министр провинции Саравак Абдул Рахман Джохари Опенг и премьер-министр Малайзии Наджиб Абдул Разак, сообщает пресс-служба Президента РТ. В ходе пленарного заседания в качестве почетных гостей форума выступили премьер-министр Марокко Саад Эддин Эль Османи, вице-президент Исламского банка развития Мохамед Нури Джуини, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.

В своем выступлении Рустам Минниханов передал слова приветствия от имени Президента России: «Мне особо приятно отметить, что именно в Малайзии в 2003 году Президент России Владимир Путин заявил о намерении нашей страны вступить в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Президент России тогда сказал, что почти 20 миллионов мусульман, живущих в России, имеют полное право чувствовать себя частью мусульманского мира», - отметил он.

«По поручению Президента России я возглавляю группу стратегического видения «Россия - Исламский мир». В состав группы входят более 50 экспертов из 32 стран. Основной задачей группы является содействие процессу сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе», - подчеркнул Президент Татарстана. Он объявил о том, что проведение очередного заседания группы запланировано в Саудовской Аравии в 2018 году, где намерены обсудить проблемы глобального политического и экономического кризиса, а также угрозы безопасности со стороны террористических организаций. Он также добавил: «Очевидно, что уровень участия, а главное - уровень единства мусульманских государств в противоборстве с терроризмом никак нельзя назвать достаточным. Мусульманам надо переступить через застарелые споры и разногласия по второстепенным вопросам, чтобы вместе дать бой этой беде. Сильный и просвещенный ислам ни для кого не представляет угрозу».

Рустам Минниханов отметил, что ислам является ярким и неотъемлемым элементом российского культурного кода: «Тесный диалог между различными конфессиями, в основе которого лежат общие нравственные ценности - справедливость, трудолюбие, стремление к знаниям, любовь к общему Отечеству, формирует единство народов России, что является залогом успешного функционирования нашего государства».

Президент Татарстана заверил участников форума, что поддержание дружественных отношений с мусульманскими странами - в числе приоритетных направлений внешней политики России: «У России есть давние традиции сотрудничества с исламским миром в политическом, экономическом, образовательном плане. Наша страна сегодня продолжает эти традиции и готова расширить экономические связи в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Инициативу в данном вопросе всегда готова проявить Республика Татарстан - один из ведущих регионов России, где сосредоточено значительное мусульманское население страны».