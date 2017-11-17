Наступивший концертный сезон для Государственного ансамбля песни и танца Татарстана юбилейный. Коллективу, который по праву считается визитной карточкой Татарстана, исполняется 80 лет.

О новой юбилейной программе и истории ансамбля его руководители рассказали на встрече с журналистами, которая состоялась в ИА «Татар-информ».

У истоков ансамбля стояли Файзи Гаскаров, Зулейха Ахметова, Александр Ключарев, Альфия Авзалова и многие другие замечательные композиторы, балетмейстеры, художники, этнографы, артисты, поэты, писатели. Как отметил директор ансамбля Юрий Жуков, очень приятно, что коллектив, дожив до 80-летия, сохранил творческий потенциал, стабильность и живет насыщенной творческой жизнью. Артисты являются хранителями народных традиций и, как всегда, достойно представляют музыкальную, танцевальную культуру татарского народа на самом высоком мировом уровне.

- Наша задача - сохранение, пропаганда творческого наследия татарского народа и конечно поиск новых форм, потому что мы живем в XXI веке и надо идти в ногу со временем, - рассказал художественный руководитель ансамбля, народный артист РТ Айрат Хаметов. - В юбилейной программе мы попытаемся языком песни и танца рассказать 80-летнюю историю нашего коллектива с 1937 года. Нашли в архивах очень интересные исторические документы, видеоматериалы и по ним восстановили некоторые легендарные номера прошлых лет. А во втором отделении будут представлены современные номера. Но всех сюрпризов раскрывать не будем.

- Нам было так приятно окунуться в старый репертуар - в нем есть удивительный шарм, очарование. Надеюсь, зрители это почувствуют. Радует, что на наших концертах много молодых зрителей. Это говорит о том, что люди стали интересоваться своими корнями, своей историей, - поделился впечатлениями о работе над новой программой главный хормейстер ансамбля, заслуженный деятель искусств РТ Нияз Гараев.

В Казани ансамбль даст всего два юбилейных концерта на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля. Праздничную программу смогут увидеть и жители районов Татарстана, потому что запланирован большой концертный тур по республике. Во время этих поездок проходят не только концерты. Артисты ансамбля с радостью проводят мастер-классы для местных творческих коллективов.