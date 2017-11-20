В предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов футболисты имели все шансы набрать 8 очков – они забили словенскому «Марибоору красивейший мяч на 82-й минуте – отличился Зе Луиш. Но на 92-й пропустили в свои ворота – 1:1.

Весь первый тайм красно-белые на своем родном стадионе яростно атаковали – Зе Луиш и Промес сражались отчаянно. Несколько выпадал Попов, но в целом преимущество было на сторонне хозяев – гости даже не участвовали в позиционных атаках, после потерь мяча тут же отходя назад. В итоге обидная ничья, которая почти не оставляет шансов «Спартаку» на выход из группы.