Весь первый тайм красно-белые на своем родном стадионе яростно атаковали – Зе Луиш и Промес сражались отчаянно. Несколько выпадал Попов, но в целом преимущество было на сторонне хозяев – гости даже не участвовали в позиционных атаках, после потерь мяча тут же отходя назад. В итоге обидная ничья, которая почти не оставляет шансов «Спартаку» на выход из группы.