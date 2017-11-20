Площадь загрязнения – более 300 квадратных метров.

Экологами выявлена незаконная свалка на улице Карбышева у дома №26, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Мусор, разместившийся на площади более 300 кв. метров, представляет собой б/у автопокрышки, древесину, старую мебель, ТБО и строительные отходы. По мнению сотрудников Минэкологии республики, свалка мусора возникла в результате демонтажа придомовых построек. Местные жители также сообщили, что демонтаж построек осуществляют неизвестные люди.

Собственник участка должен будет ликвидировать загрязнение.