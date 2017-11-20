Исполком Чистопольского района разместил тендер на 2018 год.



В 6,75 млн рублей оценено благоустройство Чистополя на 2018 год, гласит тендер, размещенный на сайте госзакупок. Согласно техзаданию конкурса, подрядчик должен проводить работы в два квартала – зимой и летом. В зимний период необходимо обеспечить очистку улиц и скверов от снега, льда, обрабатывать территорию песком. Летом подрядчик обязан организовать уборку улиц, вывоз мусора, побелку деревьев и бордюров, обновить автобусные павильоны и заборы. Отметим, что почти в 3 млн рублей обойдется погрузка, вывоз и утилизация мусора.