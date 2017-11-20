Присутствующие на «круглом столе» эксперты констатировали, что в настоящий момент отсутствует культура информатизации в области промышленной безопасности.

Например, никто не ведет бухгалтерский учет без компьютера, а в сфере промышленной безопасности предприятия не считают компьютеризацию обязательной. Экономический эффект от информатизации промышленной безопасности трудно просчитать, но штрафы и последствия инцидентов в этой области весьма ощутимы.

Уже со следующего года Ростехнадзор будет проводить плановые проверки только с использованием проверочных листов. Объём некоторых проверочных листов Ростехнадзора достигает 3 тысяч вопросов. Использование проверочных листов для самопроверки позволит подготовиться к приходу инспектора Ростехнадзора и избежать штрафов. Проверочные листы, подготовленные предприятиями с учетом своих особенностей, значительно упростят проведение внутренних проверок по промышленной безопасности. Информатизация позволит применять проверочные листы значительно эффективнее.

В последнее время в области промышленной безопасности появляются эффективные инструменты управления, позволяющие существенно снизить риски предприятий. Проверка независимыми экспертами состояния промышленной безопасности при использовании информационных платформ позволит руководителю предприятия быстро получить наглядное представление о состоянии активов и своевременности обязательных мероприятий.

Также на мероприятии был обсужден вопрос целесообразности формирования Комитета ТПП по промышленной безопасности как постоянного органа взаимодействия власти и бизнеса в этой области.