Более 500 поездов дальнего следования будут задействованы для бесплатной перевозки болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.

Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций - 2017. Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой. Столица России в этот период станет основным транспортным узлом.

О подготовке мегаполиса мира к крупнейшему турниру и о взаимодействии его с другими городами ЧМ-2018 корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в рамках пресс-тура «Москва событийная».

- Николай Алексеевич, насколько готова Москва к приему чемпионата мира по футболу 2018 года?

- Вся туристическая инфраструктура города уже полностью готова к этому масштабному турниру. Напомню, Москва является главным городом чемпионата, у нас состоятся 12 матчей, которые пройдут на двух стадионах - «Лужники» и «Спартак», здесь развернутся красочные церемонии открытия и закрытия главного футбольного праздника планеты. Конечно, основное внимание будет приковано к Москве, туристы также будут прибывать в столичные аэропорты. Учитывая опыт проведения спортивных и культурных мероприятий - мы к этому готовы. Уверен, чемпионат пройдет на самом высоком уровне.

- Чем удивите гостей?

- Помимо суперсовременных арен мы подготовили еще большое количество туристических продуктов, каждому из прибывших гостей будет чем заняться в свободное от посещения матчей время. Наша задача - создать для них праздник!

- Какое количество болельщиков ожидается?

- В 2016 году Москва приняла 17,5 миллиона туристов. Примерно такое же количество - 17,7 миллионов человек - ожидаем и в 2018 году. Например, около 700 тысяч туристов, по нашим прогнозам, приедут в Москву не только для того, чтобы посмотреть матчи, но и чтобы специально оказаться в гуще большой и насыщенной культурной программы, стать ее участником, посетить массу интереснейших событий, которые мы подготовили для них. Для болельщиков откроются специальные фан-зоны для активного отдыха, где занятие по душе найдет каждый член семьи, прибывшей к нам из других городов и стран. Так, например, на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени Ломоносова, будет проходить фестиваль болельщиков ФИФА. Его смогут посетить около 42 тысяч человек.

- Гостиничный фонд столицы готов к наплыву «футбольных» туристов?

- Полностью. 1086 гостиниц прошли процедуру классификации, а до конца года будут построены еще 10 отелей, это даст порядка 3 тысяч номеров. Город готов предоставить болельщикам разнообразный номерной фонд в различных ценовых категориях. Кстати, стоит отметить - мы не ожидаем резкого всплеска прибывающих. Очень большое количество болельщиков приедет на день, на два - то есть на конкретный матч, поэтому серьезных проблем с дефицитом мест в гостиницах не ожидаем.

- Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Как складывается взаимодействие Москвы с этими городами?

- Департамент спорта и туризма города Москвы плотно взаимодействует со всеми комитетами по туризму городов-участников ЧМ-2018, мы координируем наши планы. Радует, что все города очень серьезно готовятся к этому крупнейшему спортивному событию. При этом каждый готовит свою собственную уникальную программу. Так что признаюсь - мы очень внимательно наблюдаем за подготовкой к чемпионату других городов. Более того, не буду скрывать - увидев положительный опыт, тем более уже внедренный в практику, постараемся применить его и у нас в Москве.

- Что удалось «подсмотреть» в Казани?

- О, Казань - это вообще отдельная история! Регион, стремительно набирающий обороты в части проведения крупнейших спортивных соревнований не только в России, но и на мировом уровне. Добавлю еще вот какой важный момент. Конечно, чемпионат мира по футболу в России - это событие, которое уже вряд ли повторится в нашей с вами жизни. Поэтому вместе с радушием и гостеприимством нашего народа это еще и отличная возможность показать гостям со всего мира всю красоту природы нашей Родины.

А завершая рассказ о Москве-2018, хочу сказать, что столица готова принять всех в любое время года, готова удовлетворить самого взыскательного и искушенного туриста. И тем, кто давно хотел познакомиться с Россией - гостеприимной, самобытной, древней и современной одновременно, осталось сделать последний шаг на пути к Москве настоящей: купить билет и приехать в наш город. Мы любим и умеем принимать гостей!

К этому приглашению руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы добавим специально для тех, кто решит отправиться на чемпионат-2018 в Первопрестольную поездом. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», поезда для обслуживания будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва - Самара, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Адлер, Санкт-Петербург - Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва - Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов).

Кстати, для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID), напоминают в пресс-службе Российских железных дорог.

Владимир ДЫННИК

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