Общий парк спецтехники по РТ – 1070 единиц.

Подрядные организации, отвечающие за состояние дорожной сети, готовы к зимнему периоду. Общий парк спецтехники – 1070 единиц. В экстренных ситуациях будет активирован план «Буран», предполагающий привлечение еще тысячи единиц техники. На автодорогах проведен ямочный ремонт, очищена дренажная система, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Отметим, что жители РТ могут оставлять информацию о проблемах с очисткой автодорог по круглосуточному номеру Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (843) 291-91-91.