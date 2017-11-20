В Татарстане с начала 2017 года заселили и сдали в эксплуатацию более 6200 квартир, реализуемые Госжилфондом РТ.

На данный момент завершено строительство еще 31 объекта на 1745 квартир, которые ждут заселения. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

Есть определенный алгоритм сдачи объекта, по каждому этапу проверяют поднадзорные органы, которые выдают Госжилфонду заключение о соответствии проекту. Затем документы подаются в исполком, чтобы присвоили адреса, все в электронной форме. Если допущены какие-либо ошибки в документах, это все возвращается обратно. После получения заключения о соответствии построенного объекта проекту Госжилфонд начинает процесс заселения.

«Мы достаточно интенсивно сегодня ведем работу по заселению жилых домов. В октябре и начале ноября мы заселили в Арске 24-квартирный дом, в Буинске 22-квартирный дом, в Высокой Горе 18-квартирный дом, 79-квартирный дом в Зеленодольском районе, 102-квартирный, 255-квартирный и 425-квартирный дома в ЖК «Салават Купере» в Казани, 60-квартирный дом в Елабуге», - отчитался Талгат Абдуллин.

Уже в ноябре этого года планируется ввести в эксплуатацию ряд домов: 10-1 в микрорайоне «Салават Купере», 60-квартирный дом в Елабуге, 194-квартирный дом в Набережных Челнах, 24-квартирный дом в поселке Аксубаево, 120-квартирные дома № 8 и 10 в микрорайоне «Алсу» Альметьевска. Там же планируется ввод в строй 54-квартирной многоэтажки № 4. Помимо этого, Госжилфонд намерен ввести в эксплуатацию в ноябре 120-квартирный дом 49-5 и 160-квартирный дом 49-6 в Нижнекамске, 24-квартирную многоэтажку в Бавлах и дом на 38 квартир в Бугульме.

Также руководитель Госжилфонда РТ высказался о жилищных условиях в особой экономической зоне «Иннополис». 16 домов уже сданы в эксплуатацию, в настоящее время строятся еще 2 дома в 5-м и 6-м микрорайоне, затем в 7-м и 8-м микрорайоне. Госжилфонд готов предоставить жилье специалистам и обеспечить им комфортные условия, и арендное жилье для тех, кто еще не определился с видом на жительство в Татарстане, но является хорошим специалистом.

«Сейчас мы выбрали земельный участок, где будет строиться так называемое коммерческое жилье. Мне очень жаль, что только мы строим. Нужны люди, которые создадут конкуренцию, их надо призвать. Без этого город не сможет выжить», - подытожил Абдуллин.