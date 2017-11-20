Синоптики отмечают 30-кратное превышение фоновых значений за предыдущий месяц.

На данное событие отреагировал Гидрометцентр РТ, который разместил на своем сайте сообщение. В нем сказано, что на метеостанции Бугульма 27 и 28 сентября были выявлены признаки высокого загрязнения. При проведении гамма спектрометрического исследования был обнаружен Rh-106 (Родий). Также в пробах был обнаружен Ru-106, однако сообщается, что обнаруженные объемные активности его не представляют опасности для здоровья населения.