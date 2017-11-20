В казанской исправительной колонии открылось производство чугунных цоколей для московских фонарей.

В литейном цеху, открытом два года назад в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан, освоено производство цоколей из высокопрочного чугуна для опор уличного фонарного столба. На изготовлении новой продукции дополнительно трудоустроено 20 осужденных.

Оснащенный современными плавильной установкой и формовочным оборудованием литейный цех представляет собой автоматизированный комплекс общей площадью 576 квадратных метров. Цех позволяет получать при двухсменном режиме работы до 10 тонн жидкого металла в сутки, что дает возможность расширять номенклатуру выпускаемой продукции, увеличивать рынок сбыта, снижать себестоимость продукции и увеличивать ее рентабельность.

Сейчас цех начал выпуск чугунных цоколей весом от 250 до 360 кг (в сборе), трех типоразмеров в объемах до 100 тонн годного литья в месяц.

С московской организацией-заказчиком подписан договор о сотрудничестве-партнерстве, закуплено необходимое оборудование, а также материалы, проведены работы по модернизации участка, которые позволят выпускать до 1000 тонн литья в год.

С учетом того что фирма-заказчик принимает участие в городских программах, которые рассчитаны на несколько лет, стабильность заказов на литье, а также дополнительная трудозанятость осужденных гарантированы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.