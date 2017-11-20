На прошедшем третьем этапе Кубка России по пулевой стрельбе отличились стрелки из пневматической винтовки с 10 м.

Среди женщин победу одержала Екатерина Лузганова - она показала результат уровня мастера спорта международного класса. У мужчин такой же норматив выполнили занявшие первое и второе место соответственно Адель Загрутдинов и Руслан Исмаилов. А вот занявший третье место Эльдор Садыков выполнил норматив мастера спорта.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м первые места достались Анастасии Майоровой и Александру Марчеву. В соревнованиях смешанных команд вы стрельбе из пневматической винтовки победили Айгуль Хабибуллина и Эмиль Ташбулатов.

А Амира Садыкова и Тимур Гайнуллин стали первыми в миксте в стрельбе из пневматического пистолета.