Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документу, автомобиль должен быть серого цвета, 2017 года выпуска. Машина должна быть оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, мощностью двигателя в 245 «лошадей». В частности, департамент планирует закупить Hyundai Genesis G80.

Примечательно, что в документе прописаны следующие нюансы комплектации: передние и боковые подушки безопасности, климат-контроль с системой антизапотевания стекол, круиз-контроль с управлением на руле, система Bluetooth, навигация и две выхлопные трубы.