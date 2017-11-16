На минувшей неделе Казань приняла научно-практическую конференцию дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа. Участниками мероприятия стали более 300 человек из разных городов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Саранска

Специалисты обсудили широкий круг вопросов: от оказания высокотехнологичной медпомощи больным дерматозами до лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, а также антивозрастной и эстетической медицины и косметологии. По приведенным данным, в Татарстане в 2016 году заболеваемость заразными кожными болезнями снизилась на 2,3%. Кроме того, по сравнению с 2015 годом отмечается снижение заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, на 13%.

Директор КГМА, член-корреспондент РАН, профессор Рустем Хасанов, поприветствовав гостей, отметил, что внешний вид - это паспорт человека. Именно с него все начинается. Если кожа нездоровая, то, к сожалению, ни о какой активной деятельности, душевном равновесии невозможно говорить. Действительно, важно быть здоровым внутренне и внешне. На конференции корреспондент «КВ» пообщалась с врачом-дерматовенерологом Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Гульназ Фатхетдиновой, чтобы разузнать, в каком уходе нуждается наша кожа.

Пять советов от специалиста:

Установить увлажнители воздуха

В осенне-зимний период мы страдаем от сухости кожи. Связано это со снижением влажности воздуха как на улице, так и в помещениях из-за работы кондиционеров. Поэтому в такие периоды рекомендуется пользоваться увлажнителями воздуха.

Подобрать крем по типу кожи

Зимой для жирной кожи необходимо использовать средства с содержанием растительных масел жожоба, ши, кокосовое. Для сухой кожи подойдут кремы, включающие в свой состав минеральные масла: парафин, ланолин. Они создают пленку и не дают коже отдавать свою влагу.

Правильно очищать

Если кожа сухая и раздраженная с куперозом, то надо использовать бесспиртовые тоники и лосьоны. При жирной коже, наоборот, стоит подобрать средства с содержанием фруктовых кислот.

Помнить про омоложение

Прибегать к методам омоложения специалисты рекомендуют с 25 лет. Для профилактической цели можно использовать, к примеру, ботулинотерапию, особенно если вы достаточно часто хмуритесь.

С 30 лет кожу надо питать

Необходимо пользоваться питательными кремами, содержащими коллаген и эластин. Из процедур можно использовать мезотерапию, плазмотерапию. При наличии более глубоких морщин, которые появляются ближе к 40 годам, можно применить даже контурную пластику.

Главный врач Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Искандэр Минуллин рассказал журналистам, что подобные конференции стали ежегодной традицией:

- Это знак большого уважения к Казани и Татарстану. Здесь мы обсуждаем вопросы образования, сертификации врачей и многое другое. Важна материальная база. Нас поддержал министр здравоохранения РТ Адель Вафин. Есть понимание в правительстве республики, чтобы отказаться от старых помещений и построить новое здание, где поликлиника, лаборатория будут в одном месте. Уже есть подобранная территория, привязка этого здания к территории, разработана стратегия развития. В 2018 - 2020 годах, я думаю, будет все реализовано.