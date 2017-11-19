Вот уже полтора месяца, как жители центра города бьют тревогу по поводу отсутствия освещения в подземном переходе на перекрестке улиц Назарбаева и Качалова.

В октябре - ноябре звонки обеспокоенных горожан не раз раздавались и в нашей редакции. Что и говорить, центр Казани - место оживленное. Помимо торговых центров и магазинов рядом со злополучным переходом станция метро «Суконная слобода», театр кукол «Экият», филармония им. Г.Тукая. Некомфортно в переходе без освещения и днем, а вечером вообще опасно! Местные жители, знающие о проблеме, берут с собой фонарики, чтобы освещать себе дорогу. А вот оказавшиеся здесь случайно прохожие пребывают после такого экстрима, мягко говоря, в шоке.

- Куда дело годится, чтобы в центре города подземный переход был в столь безобразном состоянии! - поделилась однажды вечером с корреспондентом «КВ» жительница Казани Алия апа. - Решили с внуком поехать в филармонию на концерт, а выйдя на улице Назарбаева, обнаружили такое препятствие в виде темного перехода. Хорошо, у внука телефон был с собой, подсвечивали путь, а так бы пришлось идти по стеночке на ощупь. Неужели в администрации города не знают о проблеме?! - сокрушалась пенсионерка.

Другой житель Казани - Николай Андреевич с ул. Вишневского, вынужденный регулярно пользоваться этим переходом, и вовсе высказал опасение, что если в скором времени здесь не появится освещение, то переход может превратиться в отхожее место. По его словам, инциденты уже случались. И не дай бог произойдет что-то криминальное...

Но ни сырость в переходе, ни отсутствие света не мешают трубачу, представившемуся нам Александром, приходить сюда каждое утро, чтобы сыграть несколько мелодий. Говорит, акустика здесь что надо, прямо как на сцене. А если бы был свет, он, может, и по вечерам приходил бы, чтобы порадовать казанцев. Играют же музыканты в других переходах!

Конечно, пересечь улицу можно, не спускаясь под землю, а пройдя несколько сотен метров до пешеходного перехода, что на ул. Павлюхина, напротив филармонии. Однако не всем жителям это удобно. Например, желающим попасть на ул. Качалова в этом случае приходится делать довольно большой крюк. Да и потом, переход-то построен, осталось дело за малым - зажечь свет! Вопрос: кто и когда это сделает?

Обратившись в мэрию города, «Казанские ведомости» выяснили: в настоящее время подземный пешеходный переход на ул. Назарбаева находится в процессе передачи на баланс города. Как только он будет принят на баланс комитета внешнего благоустройства Казани, будет решаться вопрос с его обслуживанием, в том числе и электрификацией, заверили нас.