Гендерные роли мужчин и женщин претерпевают все больше изменений. А как распределяются домашние обязанности в современной российской семье? Специалисты провели опрос, чтобы узнать это.



По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в современном российском обществе на мужа и жену возлагаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию. Опрос 2017 года показал, что так считают 84% россиян, схожие исследования десятилетней давности давали аналогичные результаты. Исключительно женским делом называют это 15% респондентов, мужским - 1%.

Представления о распределении домашних обязанностей у большинства наших сограждан (74%) тоже схожи: оба супруга должны прилагать усилия для поддержания уюта и чистоты в доме. На женщин скорее возложили бы эту обязанность 17% респондентов, на мужчин - 7%.

Когда речь заходит о роли кормильца в семье, россияне рассуждают иначе: 54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину, а на женщину - лишь 1%. Еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должны оба супруга. Отвечая на вопрос о материальном обеспечении семьи, мужчины чаще женщин заявляют о том, что деньги должен приносить в первую очередь муж (64%).

Данные опроса прокомментировала эксперт ВЦИОМ Елена Михайлова: «Современная российская семья характеризуется эмоциональной насыщенностью отношений и рациональным подходом к распределению семейных обязанностей. При этом большинство представителей сильного пола, выражая готовность участвовать в воспитании детей и работах по дому, продолжают видеть себя основными добытчиками. В молодых семьях, находящихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность, что является одним из ключевых факторов принятия решения о рождении детей. Однако важно учитывать, что в полиэтничном российском пространстве остаются группы, четко следующие традиционным нормам при распределении домашних обязанностей, что и нашло отражение в результатах исследования».

В инициативном всероссийском опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.