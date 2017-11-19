Наверное, всем знакома ситуация, когда в пятницу вечером на кассе какого-нибудь крупного продуктового магазина в очереди стоит группа молодых людей с тележками, заполненными ящиками пива, водки, упаковками чипсов и сухариков.



Эта картинка достаточно типичная для последнего рабочего дня недели и субботнего вечера. В предвкушении алкогольного пира компания ребят старается запастись этим «добром». Причем, чем больше, тем лучше. К сожалению, вредные привычки стали неотъемлемой частью всех наших развлечений и праздников.

«Вредные» праздники

В ноябрьские праздники довелось побывать на юбилее - знакомая отмечала 25-летие. Для этого арендовала двухэтажный загородный коттедж с баней. На праздник пригласила только молодежь. Подготовка мероприятия ничего плохого не предвещала: девушки делали салаты, бутерброды, занимались украшением стола, парни жарили шашлык и готовили плов в казане. Но стоило нам сесть за стол, как все события завертелись вокруг алкоголя. Единственным желанием собравшихся было выпить.

- Ну давайте уже начнем пить. Чего зря сидеть - время терять, - никак не мог угомониться сидевший недалеко парень.

Этот молодой человек изначально не скрывал, зачем пришел на торжество. Его первые вопросы касались того, какой алкоголь будет на столе и в каком количестве. К сожалению, тосты в честь именинницы превращались в банальный повод выпить. Поздравления были короткими, а моменты распития казались долгожданными. Парни налегали на водку, совсем не жалея бедную печень. Буквально через два часа запасы спиртного на столе закончились. Но сильный пол хотел продолжения. Взяв деньги у хозяйки торжества, парни пешком направились к круглосуточному магазину, чтобы затовариться крепким алкоголем.

К сожалению, и девушки не сильно отставали от молодых людей. Не жалея свой желудок, дамы активно смешивали сладкие газированные напитки с вермутом и стакан за стаканом употребляли этот вредный коктейль. Большое количество сахара, газы, спирт - мучительная смесь для организма. Но разве это остановит кого-то в процессе опьянения и веселья? Плюс ко всему этому добавьте жирную пищу, салаты, обильно заправленные майонезом, многочасовое сидение за столом и получите ответ на вопрос, как губится здоровье.

Закончилось все баней - вроде бы полезной для организма закаливающей процедурой. Но парни ринулись в парилку с бутылками холодного пива в руках. Почему-то многие уверены, что алкоголь является отличным дополнением к банным процедурам.

Но любой врач объяснит, насколько это вредно по крайней мере для сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, особенно когда речь идет о таких количествах спиртного. Описывать физическое и моральное состояние молодых ребят, их поступки после такого «алкогольного турне» не хочется. Это можно охарактеризовать как свинство. Жаль, что такой праздник, как день рождения, стал сводиться к заурядной пьянке.

Алкоголь - это полбеды

К вредным спутникам отдыха относится и кальян. Обычным делом стало общение, где все меньше говорят и больше курят. Такой стала и наша недавняя встреча одноклассников. С момента выпуска прошло 7 лет, и впервые мы решили собраться. При этом вопроса, где встретиться, не стояло: одноклассники без капли сомнения начали поиск именно тех заведений, где можно подымить. Подобных кафе, ресторанов в Казани множество. Курить кальян становится у молодежи нормой.

На нашу компанию из 23 человек было заказано три кальяна. Во-первых, представьте, какой отвратительный запах стоял, сколько было дыма, содержавшего смолы, тяжелые металлы и канцерогенные вещества. Чтобы не дышать этим, я решила уйти раньше. Во-вторых, не очень гигиенично передавать трубку по кругу: как минимум можно заразиться грибковыми болезнями, герпесом, а то и туберкулезом. Во время самой же встречи показалось, что удовольствие от курения кальяна значительно превышало желание общаться. Когда на первый план выходит табак вкупе с алкоголем, душевность исчезает. И в чем заключается сам отдых? В желании сгубить свое здоровье смолоду? И почему по-другому эта молодежь не умеет и не хочет отдыхать?

В конце концов где инстинкт самосохранения? Ведь есть другие развлечения - активный отдых, спорт, путешествия да просто общение.

Ярым защитникам подобного отдыха с вредом для здоровья (а таких совсем немало) кажется, что сторонники здорового образа жизни - нудные снобы. Мол, каждый сам решает, как ему отдыхать, нечего лезть со своими правильными советами. Но есть факты. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина курящих в итоге умирают от какой-либо связанной с табаком болезни. В 20-м веке курение унесло 100 миллионов жизней. В 21-м веке, если ситуация не изменится, из-за «тихого убийцы» погибнут до одного миллиарда человек! Каждые 6 секунд от табака умирает один человек. Не лучше ситуация со спиртными напитками. Ежегодно из-за алкоголя умирают более 3 миллионов человек. Четверть всех случаев смерти среди людей 20 - 39 лет связана именно со спиртным. Наконец в большинстве случаев в юношеском возрасте алкоголизм формируется из-за употребления коктейлей, пива и других слабоалкогольных напитков.

Парадоксальная получается ситуация: молодежь, сопровождая любую деятельность табаком и спиртным, отдыхает с вредом для здоровья. В результате у мужчин, скорее всего, будет инсульт, инфаркт, цирроз печени, рак легких, туберкулез. То же наверняка ожидает и женщин, которые сейчас без стеснения курят кальян и сигареты и наравне с сильным полом потребляют спиртное. А потом будем удивляться, почему доживаем в лучшем случае до 60...