У собственников земельных участков нередко возникают вопросы о межевании: обязательно ли его делать, можно ли продать участок без точно установленных границ?

Специалисты Управления Росреестра по Республике Татарстан разъясняют: с 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон №218-ФЗ).

При этом ни Законом №218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ земельных участков (провести так называемое межевание) и внесение таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона №218-ФЗ государственная регистрация права на земельный участок, совершенная по правилам ранее действовавшего законодательства, в том числе при отсутствии сведений о координатах характерных точек границ земельного участка, признается юридически действительной.

В настоящее время Законом №218-ФЗ не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах характерных точек их границ (в связи с отсутствием межевания). Действующее законодательство не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также в какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены.

Вместе с тем Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и органами публичной власти.