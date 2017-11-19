В Казани в рамках празднования 25-летия Торгово-промышленной палаты Татарстана прошло заседание делового пресс-клуба ТПП России на тему «Бизнес и СМИ: территория партнерства и взаимовлияния».

Открывая заседание, председатель ТПП Татарстана Шамиль Агеев отметил, что в республике налажено конструктивное взаимодействие между бизнес-сообществом и СМИ. Эту тему продолжил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

- Информация - это не менее ценный ресурс, чем природные и финансовые ресурсы. Не зря говорят: кто владеет информацией, тот владеет миром. В СМИ сейчас можно мало увидеть позитива в целом, и в том числе в экономической сфере.

Большинство материалов сосредоточено на недостатках и проблемах. А ведь экономика России развивается и новые производства открываются во всех регионах страны. Бизнесу хотелось бы, чтобы наряду с проблемами в СМИ говорилось и об успехах, развитии малых и больших компаний, - сказал глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Председатель Союза журналистов Татарстана, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова отметила, что есть несколько точек зрения, какими должны быть контакты СМИ и бизнеса. Одни считают, что в этом взаимодействии изначально заложен конфликт интересов, другие утверждают, что возможно налаживание взаимовыгодного сотрудничества.

- В Татарстане генерируется много информационных поводов для СМИ в деловой сфере. Предприниматели рассказывают о своих проблемах, власть пытается решить их на региональном уровне. Есть вопросы у бизнеса и к СМИ, мол, мало пишут о нас. В ответ журналисты говорят, что информация о компаниях - это реклама. Конечно, когда продвигается какая-то продукция, это должно идти в СМИ с пометкой «реклама». Но можно рассказывать о социальной ответственности бизнеса - создании новых рабочих мест, налоговых платежах, благотворительности, - отметила Римма Ратникова.

На заседании присутствовала заместитель председателя Союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. В своем вопросе Сергею Катырину она затронула актуальную тему взаимоотношений государственных и частных средств массовой информации.

- В России есть некий тренд - владельцы частных СМИ постоянно говорят о том, чтобы у государственных СМИ убрали дотации и отдали им. Конечно, важно, чтобы СМИ развивались как бизнес. В Татарстане недостаточно представлено участие бизнеса в создании частных СМИ, хотя у нас очень активный регион и активные люди. В этом году в Торгово-промышленной палате Татарстана мы создали совет некоммерческих СМИ. Важно понять, как добиться гармонии в обществе между государственными СМИ и частными. Я считаю, что в той ситуации, в которой мы находимся в России, сектор частного СМИ должен расти, занять определенное место на отечественном медиарынке, - сказала Венера Якупова.

Глава ТПП России Сергей Катырин согласился и ответил, что важно думать о том, как выработать условия, «чтобы участие в процессах принимали и те, и другие - государственные и негосударственные».

- Мне кажется, что журналистское сообщество должно работать сообща. Мы сейчас всерьез задумались над созданием площадки в виде компетентного совета при ТПП РФ с участием представителей как частных, так и государственных СМИ. Проблем у СМИ много, поэтому такая постоянно действующая площадка стала бы хорошим подспорьем. СМИ таким образом смогут проявлять инициативу, обсуждать важные вопросы, - подчеркнул Сергей Катырин.

Также на заседании поднимали вопросы формирования благоприятного делового климата в Татарстане и России в целом, взаимодействия СМИ, бизнеса и власти, сотрудничества пресс-служб ТПП и деловых изданий.