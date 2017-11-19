Первая городская шахматная школа скоро откроется в здании по ул. М.Горького, 11/2. В ней смогут заниматься порядка 60 спортсменов. Уже в декабре этого года в школе запланировано проведение первых соревнований - Кубка мэра по шахматам.

Шахматное отделение откроется в одном из зданий ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике и акробатике. Сейчас там ведутся ремонтные работы. С их ходом ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Как рассказала директор ДЮСШ Миляуша Ибрагимова, шахматной школы как таковой до этого в Казани не существовало. «В 1939 году было лишь отделение шахмат. После войны, когда разные виды спорта стали отпочковываться от спортшкол, наша ДЮСШ получила это здание, но о шахматах немного подзабыли», - отметила она. По ее словам, на республиканском уровне работает ЦСДЮШШОР имени Р.Г.Нежметдинова, а для города это новое направление, которое важно развивать.

Юные шахматисты придут в полностью обновленное здание. Ремонт там не проводился с 1953 года. Сейчас в здании будущей шахматной школы выполнена значительная часть всех электромонтажных и сантехнических работ, на завершающей стадии находится отделка помещений.

По словам Миляуши Ибрагимовой, шахматная школа рассчитана на 60 ребят, с ними будут заниматься два тренера. Во время соревнований здесь смогут разместиться 80 - 90 одновременно играющих спортсменов. Большой соревновательный зал будет оснащен по последнему слову техники - демонстрационными и информационными досками, системой звукового оповещения. В учебном зале можно проводить как спарринги шахматистов, так и тренировки групп.

«Желающих играть в шахматы много, это интеллектуальная игра. И очень хорошо, что мы приняли решение сделать такую городскую школу. Давайте сделаем ее достойно», - сказал глава столицы Татарстана и попросил учесть при ремонте пожелания шахматистов.

Директор ДЮСШ уверена, что шахматная школа будет востребована и станет настоящим центром притяжения любителей шахмат всех возрастов. «Каждая новая спортивная школа - это решение социальных вопросов. Здесь же будут заниматься не только дети, но и другие любители шахмат - по вечерам будут приходить люди пожилого возраста. Хочу, чтобы это превратилось в такой уютный шахматный домик, который даст результаты и в социальном, и в спортивном плане», - сказала Миляуша Ибрагимова в завершение осмотра и поблагодарила руководство города за внимание к интеллектуальным видам спорта.