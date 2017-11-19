Как сообщила агентству «Татар-информ» руководитель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова, в 2018 году в рамках реализации государственной программы развития архивного дела Республики Татарстан Государственный комитет по архивному делу проведёт международную конференцию «От пергамента к цифре». Мероприятие пройдет под эгидой Росархива.

Предстоящая конференция будет затрагивать вопросы архивного дела не только в масштабах страны, но и мира. Важным вопросом мероприятия станет обеспечение сохранности документов на традиционных носителях в условиях современной техногенной среды.

«Если вы попытаетесь сегодня воспроизвести документы, которые были созданы на магнитных носителях в 80-х годах прошлого столетия – будет очень трудно, во-первых, по причине того, что найти устройство, которое считывает информацию с тех же дискет старого образца, – достаточно сложно в современных условиях. Я уже не говорю про операционные системы и программные продукты», - рассказала Ирада Аюпова.

Также она добавила, что часть документов на традиционных носителях сегодня отреставрировать и сохранить невозможно. «Их можно только законсервировать, чтобы будущие поколения смогли восстановить эти документы и обеспечить их сохранность.

Для этого, например, используются криотехнологии, глубокая заморозка, которая сейчас широко применяется архивистами Китая», - рассказала она.

В повестку предстоящей конференции также будут включаться вопросы межархивных коммуникаций с использованием современных технологий, в том числе блокчейна, а также полноту и сохранность электронных документов и цифровых архивов.