Прокуратура заинтересовалась работами в поселке Озерный Высокогорского района РТ.

Прокуратура Высокогорского района республики провела проверки в поселке Озерный исходя из информации, которая поступила от Счетной палаты РТ, пишет «Татар-информ».

По результатам аукциона, который состоялся в 2014 году, между исполкомом Семиозерского поселения и ООО «Прогоотраслевое предприятие - МП» был заключен контракт на очистку водоема в Озерном. По акту приема работ стоимость составила более 1,1 млн рублей. Однако в настоящее время ил и мусор складируется на берегу озера, а водоем не заполнен водой. В адрес руководителя исполкома Семиозерского поселения внесено представление об устранении нарушений.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».