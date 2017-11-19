По итогам визита к врачу пользователи портала госуслуг РТ могут оценить качество полученной медицинской услуги. Сервис доступен в информере «Записи в очередь», где отображаются все активные записи пользователя к врачу в электронном виде.

Качество приема можно оценить по 5-балльной шкале. Опрос проводится в анонимной форме по следующим критериям: скорость обслуживания, отношение персонала и состояние помещения. Ответить на вопросы можно в течение 30 дней после посещения врача.

Предложение оценить медицинскую услугу поступит пользователю по электронной почте, с помощью которой была произведена регистрация на портале. Также предложение об оценке может поступить в виде уведомления в "Личный кабинет", сообщается на сайте Министерства здравоохранения РТ.

Сервис «Оценка качества работы медицинского учреждения» на портале госуслуг РТ разработан Министерством здравоохранения РТ совместно с Министерством информатизации и связи РТ.

Нововведение реализуется в рамках республиканской программы «Дружелюбная поликлиника», которая была разработана по поручению Президента РТ Рустама Минниханова с целью повышения доступности и качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи населению. Полученные результаты будут использованы для совершенствования качества медицинских услуг.