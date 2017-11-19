Преступление случилось в Казани 18 ноября.

37-летний горожанин, который устроил стрельбу на улице Журналистов, задержан, сообщил старший помощник руководителя Следственного Управления СКР по РТ Андрей Шептицкий. 18 ноября двое мужчин – 19 и 45 лет – получили огнестрельные ранения. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний казанец. Он частично признал свою причастность к преступлению.

По версии следствия, конфликт возник на почве денежного долга, составляющего 1800 рублей. Подозреваемый решил его стрельбой из пистолета марки ТТ. Потерпевшие с огнестрельными ранениями находятся в больнице.