21 ноября, в 15.00 в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (Павлюхина, 75) стартует «День открытых дверей».

На вопросы, касающиеся области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Татарстан, природопользования, ответят специалисты Минэкологии.

День открытых дверей пройдет во всех территориальных управлениях Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Казани, Высокогорского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского районов могут обратиться в Центральное территориальное управление по адресу: г. Казань, Павлюхина, 75. Телефон для справок: (843) 267-68-87.

Жители Набережных Челнов, Агрызского, Актанышского, Елабужского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Тукаевского районов в Прикамское территориальное управление по адресу: г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, 64. Тел.: 8(8552) 59-36-39.

Жители Нижнекамска, Заинского, Сармановского районов в Закамское территориальное управление по адресу: г. Нижнекамск, р-он Красный ключ, Набережная д.7. Тел.: 8(8555) 45-66-56.

Жители Альметьевска, Бугульминского, Нурлатского, Лениногорского, Черемшанского районов могут обратиться в Юго-Восточное ТУ по адресу: г.Альметьевск, ул.Аминова,9а. Тел.: 8 (8553) 33-03-26.

Жители Азнакаевского, Бавлинского, Муслюмовского, Ютазинского районов - в Приикское ТУ по адресу: г.Азнакаево, ул. Шоссейная,6. Тел.: 8(85592) 5-13-48.

Жители Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Спасского, Новошешминского, Рыбно-Слободского районов - в Волжско-Камское ТУ по адресу: г.Чистополь, ул.Фрунзе, д.97-а. Тел.: 8 (84342) 5-35-19.

Жители Буинского, Апастовского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Тетюшского районов - в Заволжское ТУ по адресу: г.Буинск, ул. Р.Люксембург, 159. Тел.: 8 (84374) 3-11-02.

Жители Арского, Атнинского, Балтасинского, Кукморского, Сабинского, Тюлячинского, районов - в Северное ТУ по адресу: п.г.т. Арск, ул. Интернациональная, 41. Тел.: 8 (84366) 3-21-61.