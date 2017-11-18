За неделю до совершения преступления он завершил отбывание предыдущего срока.

21-летний член ОПФ «Перваки» задержан в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 27 октября в ОП «Горки» обратился горожанин, который сообщил, что неизвестные напали на него, избили и требовали 40 тысяч рублей. По этому факту был возбужден ряд уголовных дел. 7 ноября усилиями полиции один из подозреваемых, член ОПФ «Перваки», был задержан. 21-летний парень за неделю до совершения преступления освободился из мест лишения свободы.