Рузелю Гарипову достался главный приз конкурса — автомобиль «УАЗ-Патриот».
Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Лениногорскому району Республики Татарстан, капитан полиции Рузель Гарипов стал победителем конкурса «Народный участковый», передает РИА Новости.
Рузелю Гарипову достался главный приз конкурса — автомобиль «УАЗ-Патриот».
Капитан полиции Рузель Гарипов служит на своем посту с 2011 года. В обслуживаемый им административный участок входят три сельских поселения с численностью жителей более 3 тысяч человек.
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