Инцидент произошел минувшей ночью в одном из ресторанов по проспекту Ямашева.

Как информирует пресс-служба Управления Росгвардии по РТ, росгвардейцы выехали на место происшествия после срабатывания тревожной сигнализации в заведении. На месте им сообщили, что изрядно перебравший посетитель держит в руках предмет, напоминающий пистолет. Это пугало других посетителей ресторана.

В итоге 40-летний пьяный мужчина был задержан, пистолет изъят. В оружии не обнаружили боеприпасов. Мужчину передали полиции, а пистолет отправили на экспертизу.