Законопроект, который предусматривает такую норму, вынесен на общественное обсуждение.

На портале «Открытый Татарстан» размещен законопроект о внесении изменений в Экологический кодекс республики. Его автор - депутат Госсовета республики Артем Прокофьев. Документом парламентарий планирует внести ряд норм: запретить строительство заводов в населенных пунктах, где проживает более 100 тысяч человек. Строить на расстоянии более 10 км от границы населенного пункта с населением более 500 тысяч человек. Проводить референдум по вопросам строительства мусоросжигательных заводов. Обсуждение законопроекта будет идти вплоть до 1 декабря.