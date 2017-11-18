Учащийся казанской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин завоевал титул чемпиона России по игре Го среди мужчин.

В турнире, который завершился вчера в Санкт-Петербурге, приняли участие сильнейшие спортсмены России. В финал вышли 10 лучших игроков Го. Они соревновались по круговой системе в 9 туров. Выиграв все 9 встреч, чемпионом России в 5-й раз подряд стал Илья Шикшин.

Серебряная медаль чемпионата тоже у казанца - выпускника Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, заслуженного мастера спорта Александра Динерштейна. В финале Александр выиграл 8 партий и проиграл лишь одну - победителю турнира.