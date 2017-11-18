Первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Петр Королев назначен директором Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Об этом сегодня объявили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

Бывший чиновник, нынешний эколог родом из Нижнекамска. 29-летний Петр Королев имеет высшее юридическое и экономическое образование. Прошел профессиональную переподготовку в 2017 году в Российской Академии государственной службы при Президенте РФ г.Москва («Специалист по государственно-общественной политике Executive Master of Public Policy (EMPP)») и повышение квалификации в 2016 году в Казанском (Приволжском) федеральном университете (Развитие сферы туризма и гостеприимства).

С 2006 года работал в различных структурных подразделениях исполкома Казани. С 2014 года трудился на должности первого заместителя главы Кировского и Московского районов.