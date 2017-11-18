Медики Татарстана запустили акцию для привлечения внимание общества к проблеме онкологии у мужчин.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин присоединился к акции «Бородабрь» и отказался от бритвы. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«На следующей неделе иду на консультацию к урологу, сдаю анализ на PSA и прохожу УЗИ предстательной железы. Это важно для сохранения мужского здоровья, ранней диагностики заболеваний мужской половой сферы. Напомню, что локализация №1 у мужчин – это рак предстательной железы. Только раннее выявление онкологических заболеваний позволяет эффективно с ними бороться и смело утверждать, что рак – это диагноз, а не приговор. Позаботьтесь о своих родных и близких и направьте отца, супруга, брата, сына на консультацию к урологу и последующее обследование. После 45 лет – это необходимо делать регулярно», – написал Адель Вафин.

Напомним, акция «Бородабрь» стартовала в Татарстане 7 ноября и продлится до 7 декабря. Мероприятие должно привлечь внимание общества к проблеме онкологии у мужчин. К акции уже присоединились полузащитник футбольной команды «Рубин» Магомед Оздоев, участник музыкальной группы «Прогульщики» Владимир Жирнов и представители мотоклуба Trespassers.