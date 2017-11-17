За первое полугодие 2017 года Казань вошла в тройку крупнейших региональных рынков наружной рекламы с объемом 327 млн. рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

В 2018 году в столице Татарстана будут вводиться новые высокотехнологичные форматы рекламных конструкций. Это электронно-цифровая поверхность, проекционная реклама, коммуникационные действия.

Подобные новшества будут вводиться в рамках новой муниципальной программы «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2018-2020 годах».

Несмотря на то, что программа будет действовать с нового года, выдано первое разрешение на проекционную установку. Место ее дислокации – пересечение улиц Юлиуса Фучика и Минской. В будущем станет возможным электронно-цифровую поверхность устанавливать на месте обычного еврощита.

Изменения произойдут и в части крупноформатных конструкций. Вызвано это желание городских властей улучшить эстетику уличной среды. Подобных сооружений уже нет в центральной части Казани, на Кировской дамбе, возле Арского кладбища и на улицах Саид-Галеева, Московской, Ташаяк и других.

В новом году крупноформатных конструкций наружной рекламы станет меньше на улицах Академика Парина, Мавлютова, Декабристов, Достоевского и других.