В 2018 году предприниматели Казани иначе будут платить за размещение наружной рекламы, а договоры на установку рекламных конструкций будут заключаться по результатам масштабных торгов.

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Новые правила размещения наружной рекламы начнут действовать с 2018 года. По ним увеличатся сроки договоров. Если сейчас это 5 лет, то будет 10. Предпринимателям свое право на размещение предстоит завоевывать на торгах.

Также иначе будет производиться оплата: если раньше надо было платить всю сумму сразу, а потом вносить ежемесячные платежи по тарифу, то с нового года будут оплачиваться первый и десятый год полностью, а остальная сумма вноситься ежеквартально равными долями. Подобная мера должна обезопасить предпринимателей от финансовых рисков, поможет им браться за долгосрочные инвестиции и уменьшит входной порог для участия в торгах.