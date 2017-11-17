Столичные управляющие компании готовы к зимнему обслуживанию городских дворов. Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии Казани доложил председатель Комитета ЖКХ исполкома Искандер Гиниятуллин.

На сегодня в 55 подрядных организациях имеются почти 3 тысячи дворников, содержащие в порядке 4,5 тысячи кв. метров дворовых территорий. В Казани все больше закупают малую уборочную технику, которая восполняет дефицит дворников. К этой зиме подготовлены 166 единиц, 11 из которых куплены в 2017 году. Больше всего малая механизация используется в Ново - Савиновском и Советском районах.

Наиболее проблемные в зимнее время дома со скатной крышей, на которых традиционно образуются сосульки и снежные шапки. В Казани подобных домов более 2 тысяч. По словам Искандера Гиниятуллина, 80% скатных крыш приведены в нормативное состояние, что не даст образовываться на карнизах наледи.

