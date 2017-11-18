В казанском поселке Петровский с 24 по 26 ноября пройдет IV форум сельской молодежи Татарстана.

В мероприятии примут участие активисты районных отделений Аграрного молодежного объединения РТ в возрасте от 18 до 35 лет.

На форуме подведут промежуточные итоги реализации подпрограммы «Сельская молодежь РТ на 2014 – 2020 гг.» и деятельности Аграрного молодежного объединения республики.

Также в рамках форума состоятся встречи с представителями республиканских министерств и ведомств, круглые столы, тренинги, лекции и мастер-классы на тему развития сельского и событийного туризма, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.