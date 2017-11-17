Реза Шекари уже на 15-й минуте открыл счет в матче дублеров «Арсенала» и «Рубина» - 0:1. А на 22-й минуте Даниил Макеев и вовсе сделал счет 0:2. Но еще до перерыва туляки счет сравняли, а во втором тайме забили дважды и победили – 4:2.