Реза Шекари уже на 15-й минуте открыл счет в матче дублеров «Арсенала» и «Рубина» - 0:1. А на 22-й минуте Даниил Макеев и вовсе сделал счет 0:2. Но еще до перерыва туляки счет сравняли, а во втором тайме забили дважды и победили – 4:2.
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