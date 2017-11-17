200 аварий в этом году случились по вине пешеходов.

Нарушение ПДД автомобилистами – причина 85-90% аварий в этом году, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы. Треть ДТП в городе – наезд на пешеходов. Из-за нарушений ПДД самими пешеходами в 2017 году случилось 200 аварий с 16 летальными исходами.

При этом на 6% сократилась доля наездов на горожан в зоне пешеходных переходов. 22,5 тысячи водителей привлечено к ответственности за отказ предоставить преимущество в движении пешеходам.