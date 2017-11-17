За прошедшую неделю в Казани мальчиков родилось больше, чем девочек, а самым популярным именем у родителей стали Иван и Карим, а также Амира и Ясмина.

Как сообщает официальный сайт мэрии Казани, с 12 по 17 ноября в столичных роддомах на свет появились 471 ребенок – 241 мальчик и 230 девочек. Вес самого крупного малыша – 4860 граммов, самый маленький новорожденный весил всего 700 грамм и продолжает сейчас находится под пристальным вниманием врачей-акушеров.

Среди необычных имен, которые выбрали для своих чад родители-оригиналы, это Иллария, Пересвет, Латифа и другие. За прошедшую неделю заключили законный брак 163 пары казанцев. Самой юной невесте исполнилось 18 лет, жениху 19. Самая зрелая невеста достигла 63 летнего возраста, жених 65летнего.